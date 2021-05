Wir müssen unsere gesamte diplomatische Maschinerie in Gang setzen, um hier vorzugehen. Wir müssen Gespräche mit allen führen, die Einfluss auf die Situation in Belarus haben.

Ist es auch notwendig, nachzuforschen, ob Russland in diesen Fall involviert war?

Da wird nun die International Civil Aviation Organization Untersuchungen anstellen. Derzeit ist das nur Spekulation. Aber wir wissen, wie eng Belarus und Russland in Verteidigungs- und Sicherheitsangelegenheiten zusammenarbeiten. Es wäre nicht überraschend, wenn ein Zusammenhang ans Licht käme.

Derselbe Europäische Rat ist diese Woche daran gescheitert, eine neue Strategie gegenüber Russland zu formulieren.

Wir haben einen Fünfpunkteplan, wie wir mit Russland kommunizieren. Es braucht viel Geduld, um das Verhältnis tatsächlich zu ändern. Das ist schwierig. Und es ist umso schwieriger, Geduld zu haben, wenn Personen gefoltert und eingesperrt werden. Das müssen wir im Gedächtnis behalten und deshalb umso beharrlicher daran arbeiten. Wir können die Situationen von Georgien, Ukraine, Belarus vergleichen. Überall dort müssen wir bei unserer Linie bleiben, stark und gemeinsam auftreten.

Im aufgedeckten Fall der tödlichen Explosion in Tschechien, in die der russische Geheimdienst verwickelt war, gab es sofort einen solidarischen Beistand von Estland. Aber nicht alle Länder haben sich an der Ausweisung von russischen Diplomaten beteiligt. Auch Österreich hat gezögert. Braucht es künftig eine einheitlichere Linie in der EU?

Wir haben eine einheitliche Linie, aber die taktischen Überlegungen sind manchmal unterschiedlich. Im Grunde habe ich Vertrauen in diese gemeinsame Linie.

Es ist aber ein Faktum, dass die EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche Interessen im Fall Russland wegen ihrer wirtschaftlichen Verbindungen haben.

Es ist manchmal erstaunlich, wenn argumentiert wird, dass wir wegen wirtschaftlicher Interessen vorsichtig agieren müssten. Entschuldigen Sie, aber 1991, als wir unsere gesamte Wirtschaft reformieren mussten, war das keine Frage. Wir haben manchen alten Partnern keinen Zutritt mehr gewährt, um Teil der europäischen Gemeinschaft zu werden. Letztlich war das eine gute Sache. Wir mussten unsere Wirtschaft reformieren. Die Welt ist groß. Die russische Wirtschaft ist nicht so bedeutend. Wenn nun Länder mit weit größeren und stärkeren Wirtschaftssystemen hierbei auf ihre Interessen Rücksicht nehmen wollen, klingt das ein wenig seltsam.

Sowohl in Georgien, Belarus und der Ukraine als auch in Russland gibt es aktuell Probleme mit dem Rechtsstaat. Fürchten Sie, dass sich diese Unterwanderung des Rechtsstaats auch in EU-Ländern fortsetzen könnte?

Ich sehe das nicht. Es gibt keine politischen Gefangenen in Ländern wie Polen. Diesen Zusammenhang sollten Sie nicht herstellen.

Natürlich kann die Situation in Belarus nicht mit jener in Ländern wie Polen oder Ungarn verglichen werden. Aber Estland hat selbst gemeinsam mit anderen EU-Ländern eine Initiative unterzeichnet, den Rechtsstaat in der EU besser zu schützen. Das muss einen Grund gehabt haben.

Wir müssen täglich dafür kämpfen, dass die erlangten Freiheiten für alle Gruppen in allen Mitgliedstaaten bestehen bleiben. Das betrifft auch die Medienfreiheit. Wir müssen es selbst vorleben, dass wir diese Freiheiten schützen. Unsere stärkste Waffe in Europa sind unsere Werte. Jeder Einwohner muss sich sicher sein, dass er vor dem Gesetz dasselbe Gewicht hat. Das ist das Fundament unserer Gemeinschaft.

Die EU hat eine Zukunftskonferenz gestartet. Was für Reformen wünschen Sie sich dabei?

Für mich ist wichtig, dass die EU über ihre Ziele, aber auch über ihre inhaltlichen Grenzen redet. Die EU ist bei den Freiheitsrechten stark. Da gibt es noch sehr viel zu tun, um diese abzusichern. Etwa bei der Freizügigkeit oder bei grenzüberschreitenden digitalen Dienstleistungen. Die EU muss sich auf die vier Freiheiten des Binnenmarkts konzentrieren und diese vertiefen. Es geht nicht darum, die Kompetenzen auszuweiten, die im Vertrag nicht vorgesehen sind. Die EU ist nicht dafür zuständig, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, sie muss die wirtschaftliche Grundlage garantieren, damit die Mitgliedstaaten ihre sozialen Probleme lösen können. Die EU war auch nie für Bildung oder Gesundheitssysteme zuständig.

Die Coronakrise hat gezeigt, dass es nicht immer funktioniert, wenn die Mitgliedstaaten ein solches Problem gemeinsam zu lösen versuchen.

Die EU-Kommission hat die Beschaffung der Impfstoffe organisiert. Und da waren wir dankbar, dass sie das gemacht hat. Dies hat ein Wettrennen der Mitgliedstaaten gegeneinander verhindert. Aber es hat auch Kritik daran gegeben. Die Menschen vergessen, dass das nicht die Zuständigkeit der Kommission ist. Sie hat selbst damit Schwierigkeiten gehabt.

Unsere Zeitung hat die Performance der Mitgliedstaaten in der Coronakrise unter die Lupe genommen. Estland hat das Virus mit einem schlanken Gesundheitsbudget weit besser eingedämmt als viele andere Länder. Woran lag das?

Unser Gesundheitssystem ist vielleicht das effizienteste in der EU. Es gibt aber eine schlechte Bezahlung etwa von Krankenschwestern, die wir bereinigen müssen. Deshalb müssen wir das Budget für unser Gesundheitssystem in den kommenden Jahren erhöhen. Ich habe große Hochachtung, wie diese Menschen gegen das Virus gekämpft haben. Einer der Gründe für die guten Erfolge war die äußerst rasche Notversorgung von Erkrankten. Die dürfte besser funktioniert haben als in vielen anderen europäischen Ländern. Außerdem haben wir sehr viel getestet.[RI7SX]