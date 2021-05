Lukaschenko lässt die Repressionsschrauben maximal anziehen

Seit dem umstrittenen Verfassungsreferendum vom November 1996 wird in Belarus die politische Opposition gegängelt. Seit 25 Jahren herrscht ein Auf und Ab politischer Freiheiten, in einem Land im Zentrum Europas, das seitdem indes nie mehr als demokratisch bezeichnet werden kann.

Parteien werden in ihrem Spielraum eingeschränkt, der Wahlkampf wird behindert, die Meinungsfreiheit unterdrückt. Das betrifft politische Akteure genauso wie unabhängige Journalisten. Den größten Preis haben die beiden vor 21 Jahren Verschwundenen bezahlt sowie der 2016 bei einem immer noch ungeklärten Bombenanschlag in Kiew ermordete Pawel Scheremet. Doch bekannter sind heute die allein 400 Medienschaffenden, die in der jüngsten Protestwelle seit August 2020 festgenommen wurden.

Zeitweilige Zugeständnisse

Zudrehen und Lockerung von Alexander Lukaschenkos Repressionsschraube hatten seit dem Ende der ersten Amtszeit 2001 immer mit Wahlen und mutmaßlich gefälschten Resultaten gemein. In manchen Jahren gelang es der EU, Minsk zu Zugeständnissen und größeren politischen Freiheiten zu bewegen. Dies geschah meist im Tausch gegen die finanzielle Unterstützung des wirtschaftlich schon lang angeschlagenen Regimes, das ohne massive Subventionen des Kreml kaum überlebensfähig wäre.

Immer aber waren bei Präsidenten- und Parlamentswahlen die Rechte der Parteien und unabhängiger Einzelkandidaten massiv eingeschränkt. Immer wieder seit 2001 wurden Oppositionskandidaten aus fadenscheinigen Gründen nicht registriert, und noch nie hatte die Opposition in den Wahlkommissionen eine ebenbürtige Vertretung. So gibt es in Belarus zwar über ein Dutzend politische Parteien, doch die meisten von ihnen hausen in nur für Eingeweihte erreichbaren Privatwohnungen. Sie kämpfen um Mittel und Mitglieder, denn wer sich ihnen anschließt, ist Gängelungen am Arbeitsplatz, in der Schule der Kinder und Nachstellungen der Staatsorgane ausgesetzt.

Herausforderer in U-Haft gesteckt

Diese Grundrepression hat sich bei der jüngsten, bisher sechsten Wiederwahl von Lukaschenko nur noch einmal verstärkt. Wegen des miserablen Managements der Coronakrise schien es im Frühsommer 2020 zum ersten Mal so weit, als könnte Lukaschenko am 9. August der Gefahr ausgesetzt sein, abgewählt zu werden. Die Antwort des Regimes war einfach: Die aussichtsreichsten Herausforderer Viktor Babariko und Sergej Tichanowskij wurden festgenommen. Registriert wurde einzig Swetlana Tichanowskaja, die Lukaschenko als politisch unerfahrene Hausfrau verhöhnte. Das Regime traute ihr ganz offensichtlich nicht zu, viele Stimmen zu gewinnen. Doch es kam anders. Tichanowskaja vereinte dank der Zusammenarbeit aller oppositionellen Wahlstäbe mutmaßlich mehr Stimmen auf sich als Amtsinhaber Lukaschenko. Als sich dieser dennoch zum Wahlsieger erklärte, liefen die traditionellen Nachwahlproteste gegen die Wahlfälschungen aus dem Ruder. Die Bürger erwachten, Hunderttausende zogen durch Minsk und forderten faire Neuwahlen. Nur der massive Einsatz von allen dem Regime zur Verfügung stehenden Sicherheitskräften vermochten den Volksaufstand bis zum Spätherbst niederzuringen.

Nun ist die Zeit der Abrechnung gekommen. Woche für Woche werden gewöhnliche Protestteilnehmer nicht mehr nur zu Kurzstrafen wie im August verurteilt, sondern zu jahrelangem Arbeitslager. Die Repression hat ihren bisherigen Höhepunkt erreicht.