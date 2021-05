Salzburg zu Pfingsten: Römische Triumphzüge – und eine Hetz mit Mehta

(c) ©MarcoBorrelli

Furiose Intrigantin: Anna Prohaska als Vitellia in "La clemenza di Tito", neben ihr Dirigent Gianluca Capuano.

„Roma aeterna“ wird in Salzburg gefeiert – mit Zubin Mehta und Maxim Vengerov, vor allem aber mit Prinzipalin Cecilia Bartoli: als Sesto in einem konzertanten Mozart-„Titus“ sowie mit ihrem barocken Bravourprogramm.

„Man sagt auf Wienerisch: Des woa a Hetz!“, scherzte Zubin Mehta nach dem gewaltigen Finale von Respighis Tondichtung „Pini di Roma“ und dem unweigerlich aufgebrandeten Jubel. Darin ließ der Komponist aus zunächst weiter Ferne einen antiken römischen Triumphzug die Via Appia herauf zum Forum Romanum marschieren: mit flimmernder Luft, ächzenden Gefangenen und im Glanz kriegerischer Fanfaren. „Nun wollen wir aber etwas Italienisches, ganz Intimes für euch spielen“, meinte der Dirigent weiter – und ließ als Draufgabe dieser Samstagsmatinee mit dem Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino das Intermezzo aus Mascagnis „Cavalleria rusticana“ folgen: feingliedrig im ersten Teil, süffig, aber ohne Sentimentalität bei der gebetsartigen Kantilene danach. „Cecilia, era per te – das war für dich!“, rief Mehta hinterher, und die Bartoli applaudierte so herzlich wie der Rest der Gäste im Großen Festspielhaus.