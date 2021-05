Max Verstappen gibt der Formel 1 neuen Antrieb

Pool via REUTERS

Endlich strahlt ein neues Gesicht von der Spitze der Königsklasse. Warum nicht jeder GP so sein kann wie der von Monte Carlo? Jeder profitiert von neuen WM-Leadern, sogar Mercedes.

Max Verstappen hat es geschafft: der Niederländer übernahm mit dem Gewinn des GP von Monte Carlo erstmals die Führung in der Fahrer-WM der Formel 1. Bedenkt man, dass er schon seit 2015 in dieser Rennserie Gas gibt – obwohl er damals noch keinen Führerschein für den Straßenverkehr besaß – ist der Weg an die Spitze als langwierig dokumentiert. Doch Beobachter der Szene, Zuschauer, RB Racing und auch die weitere Konkurrenz von Mercedes atmen tief durch. Nach Jahren der Silberpfeil-Dominanz strahlt erstmals ein neues Gesicht von der Spitze.