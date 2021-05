Die Tragödie am Monte Mottarone

Retter am Wrack der verunglückten Gondel am Monte Mottarone. Bäume stoppten den Fall der Kabine.

14 Menschen starben, als nahe dem Lago Maggiore das Stahlseil einer Seilbahn riss und eine Gondel in die Tiefe stürzte. Nur ein Bub überlebte. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Rom. Ein schreckliches Seilbahnunglück hat am Wochenende Italien erschüttert: 14 Menschen starben, als die Ausflugsgondel, in der sie auf einen Berg am Lago Maggiore fahren wollten, abstürzte. Der Unfall zerstörte damit jäh die Aufbruchsstimmung, in der sich Italien nach dem Ende des monatelangen Corona-Lockdowns befand.

Der Himmel war blau, die Sicht frei – der perfekte Tag für einen Ausflug auf den Monte Mottarone, ein beliebtes Ausflugsziel am Lago Maggiore, bekannt für den spektakulären Panoramablick auf die Berge, den See und die Borromäischen Inseln. Die Seilbahn verbindet hier den Ort Stresa mit der Station Mottarone, die auf 1385 Metern liegt. Doch der Sonntagsausflug endete in einer Tragödie.

14 Menschen, darunter Familien, Paare und zwei Kinder, starben bei dem Unglück am Sonntag. Nur ein fünfjähriger Bub, der mit seinen Eltern und Großeltern an Bord war, überlebte. Er wird in einem Krankenhaus in Turin behandelt, sein Zustand gilt als stabil. Die Umarmung seines Vaters soll ihn während des Unglücks vor schlimmeren Verletzungen geschützt haben.

„Es gab einen lauten Knall“

Bei der Familie handelt es sich um israelische Staatsbürger. Die Eltern des Buben kommen aus Tel Aviv und lebten und arbeiteten mit ihren zwei Kindern seit 2018 in Italien. Die Eltern der Frau, 71 und 82 Jahre alt, waren erst wenige Tage zuvor aus Israel zu Besuch gekommen, um Zeit mit ihren Enkeln zu verbringen.

Die weiteren Opfer sind vier Paare, eins von ihnen mit einem sechsjährigen Sohn, für die die Fahrt ebenfalls tödlich endete: acht Italiener und ein Iraner, der in Rom lebte und studierte und seine Freundin besuchte, die gerade nach Mailand gezogen war.

Die Gondel, in der sie in die Tiefe stürzten, hatte die Talstation um 12 Uhr verlassen und ihr Ziel nie erreicht. In der italienischen Zeitung „Repubblica“ berichtet ein Augenzeuge, dass sie bereits fast in der Station angekommen war, als es einen lauten Knall gegeben habe und die Kabine anschließend in zunehmendem Tempo wieder Richtung Tal zurückgerutscht sei.



Ersten Rekonstruktionen zufolge ist aus unbekannter Ursache das Stahlseil gerissen, das die Gondel zog. Anschließend rutschte die Kabine auf dem tragenden Seil bergwärts, schlug gegen einen der Pfeiler der Seilbahn, stürzte vom Kabel ab und rollte talwärts, bis Bäume den Fall stoppten.



Wie es zu dem Unglück kommen konnte, muss nun die italienische Staatsanwaltschaft klären, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Klar ist, dass die Gondel mit 15 Personen keinesfalls überbesetzt war: Normalerweise bietet sie 40 Personen Platz, doch wegen der Corona-Abstandsregeln befanden sich weniger als die Hälfte der Passagiere an Bord.



Die Seilbahn selbst stammt aus den 1970er-Jahren und war 2014 und 2016 einer außerordentlichen Wartung unterzogen worden. Zuletzt war sie wegen der Corona-Einschränkungen für mehrere Monate nicht aktiv gewesen und hatte den Betrieb am 24. April wieder aufgenommen. Dem privaten Betreiber zufolge sind alle Wartungen vorschriftsgemäß durchgeführt worden, zuletzt im vergangenen Jahr. Die Stahlkabel sollten noch weitere acht Jahre halten, bevor ein Austausch nötig gewesen wäre.

„Es ist fürchterlich“

Marcella Severino, Bürgermeisterin von Stresa, zeigte sich am Sonntag in mehreren Interviews schockiert von der „verheerenden“ Szene auf dem Monte Mottarone. Alle Menschen würden in diesen Tagen versuchen, mehr draußen zu sein, um aus dieser schrecklichen Zeit der Pandemie herauszukommen, die wir gerade durchleben, sagte sie. So auch die Passagiere der Gondel. „Aber dann kam das fatale Schicksal, es ist fürchterlich“, sagte Severino.