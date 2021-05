Deutlich mehr Menschen gründen heuer ein Gewerbe

Rund 9250 Gewerbeanmeldungen gab es im ersten Quartal 2021 pro Monat, viel mehr als im Vorjahr. Mehr als drei Viertel werden elektronisch angemeldet.

Die Gewerbegründungen haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen: Durchschnittlich 9250 Gewerbeanmeldungen waren es im ersten Quartal 2021 pro Monat. Die Zahl sei damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,5 Prozent gestiegen, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Die meisten Gründungen habe es in Wien gegeben, wo fast 2000 Gewerbe monatlich angemeldet worden seien, aber auch in der Steiermark und in Niederösterreich habe es mehr als 1000 Gründungen im Monat gegeben.

Nach Branchen fanden die meisten Unternehmensgründungen in "Gewerbe und Handwerk" statt, gefolgt von "Handel". Mittlerweile finden bereits über drei Viertel der Anmeldungen (78 Prozent) elektronisch statt, so das Ministerium.

(apa/red.)