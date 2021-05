Auch die Mode will wieder tanzen

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Jean Paul Gaultier tanzte in den 80ern im Pariser Palace, hier das Finale seiner Hommage-Kollektion 2016. • Rirkrit Tiravanija

Modeszene und Clubkultur fühlen sich seit jeher eng verbunden. In Zeiten des Partystopps ist nun bei vielen Designern erwachende Partylaune spürbar.

Demokratie herrsche auf der Tanzfläche, sagte Andy Warhol einst über das Treiben im berüchtigten New Yorker Nachtclub Studio 54, ergänzte seine Aussage aber um eine entscheidende Kleinigkeit: „It’s a dictatorship at the door and a democracy on the dance floor.“ Wer also nicht den separaten Eingang für VIPs benutzen durfte, musste sich anstrengen, um in diesem Style-Despotismus nicht als „Polyesterhemdträger“ (so Studio-54-Kogründer Ian Schrager verächtlich) abgewiesen zu werden. Das dancefloordemokratische Ergebnis sollte dank einer rigoros ergebnisorientierten „Door Policy“ für sich sprechen, und die Mischung aus Exklusivität und exzentrischen Gästeoutfits machte Clubs wie das Studio 54 zum Sehnsuchtsort für Modeschaffende und -begeisterte in gleichem Maße.