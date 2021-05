Gesetzesänderung: SPÖ signalisiert Zustimmung zu Grünem Pass

Man habe vor der Sondersitzung im Nationalrat mit ÖVP und Grünen verhandelt und ein „Superdaten-Register“ verhindert, zeigt sich SPÖ-Vize-Klubchef Leichtfried erfreut.

Mit dem Grünen Pass sollen sich künftig Personen, die gegen das Coronavirus geimpft, von einer Infektion damit genesen oder negativ auf eine solche getestet wurden, ausweisen können. Und das nicht nur in Österreich, sondern innerhalb der EU. Um das umzusetzen, sind allerdings Gesetzesänderungen notwendig. So müssen sowohl das Epidemiegesetz als auch das Covid-19-Maßnahmengesetz neuerlich novelliert werden - sehr zum Missfallen von Datenschützern wie auch der FPÖ. Der Beschluss soll morgen, Mittwoch, im Rahmen einer Sondersitzung des Nationalrats fallen - dafür benötigen ÖVP und Grüne allerdings die Zustimmung der SPÖ, um ein wochenlanges Blockieren im Bundesrat zu verhindern. Die Länderkammer berät die Vorlage am Donnerstag.

Davor scheint Türkis-Grün nun gefeit zu sein, sofern sich die Vorzeichen bestätigen: Der stellvertretende rote Klubchef Jörg Leichtfried zeigte sich am Dienstag darüber erfreut, dass es seiner Partei gelungen sei, die in der Begutachtung kritisierten Passagen herauszuverhandeln. Konkret habe man verhindert, dass der Grüne Pass zum „Superdaten-Register" werde, meinte Leichtfried. So wird der besonders heftig kritisierte Paragraf gestrichen, über den sensible Daten zum Erwerbsleben, Einkommen, Bildungsweg und Krankenständen mit aktuellen Gesundheitsdaten der Genesenen, Getesten oder geimpften verknüpft werden hätten können.

Überprüfung der Gültigkeit „offline“

Weiters hätten laut SPÖ Bewegungsprofile erstellt werden können, wäre es bei den ursprünglichen Plänen geblieben. Nun sei sicher gestellt, dass die Überprüfung der Gültigkeit der Nachweise nur „offline" erfolgen kann, also ohne zentrale Speicherung im Hintergrund. Zudem muss jeder Zugriff protokolliert werden. Dabei kann der Bürger auch nachsehen, wann Einsicht genommen wurde.

Zuletzt soll der Grüne Pass auch mit den einschlägigen EU-Plänen zusammenpassen: Es würden nun die selben Datenkategorien verwendet, womit gesichert sein sollte, dass die Österreicher mit dem elektronischen Dokument in Europa reisen werden können, erläuterte der rote Vize-Klubobmann. Nachgeschärft worden sein dürfte auch beim Service. Sollte eine Impfung im Grünen Pass nicht ordentlich abgespeichert sein, hat man Anspruch darauf, dass dies innerhalb von fünf Tagen geschieht.

(APA/Red.)