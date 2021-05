Die Angst, zum Parkplatz vor Wien zu werden

Selbst wenn das Parkpickerl auf ganz Wien ausgeweitet wird, bleiben Ausnahmen. Die niederösterreichischen Umlandgemeinden warten mittlerweile auf Details aus Wien.

In Zeiten der Corona-Pandemie gehen andere Themen unter. Manche schaffen es aber trotzdem an die Oberfläche. Vor allem emotionale und polarisierende Themen wie die Ausweitung des Parkpickerls auf ganz Wien, wie das Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SP) kürzlich angekündigt hat.

Und das auch deshalb, weil Details frühestens im Sommer feststehen, die Bezirke noch einiges mitzureden haben, sich Hietzing dagegen wehrt und Pendler aus Niederösterreich massiv getroffen sind. Wobei in Wiens Umlandgemeinden die Ausweitung als äußerst unfreundlicher Akt gesehen wird. Droht doch die Autokolonne dann nicht mehr direkt in die Außenbezirke zu rollen, sondern in die Umlandgemeinden, die gute öffentliche Verbindungen in die Stadt besitzen.