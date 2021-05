Fußball-EM: Wo bleibt die Euphorie?

Vor lauter Lockdowns, Öffnungsschritten und Reiseplanungen ging es bei den meisten fast ein wenig unter, das schon sehr bald ein sportliches Großereignis ansteht. Am Freitag den 11. Juni wird die Fußball-Europameisterschaft in Rom angepfiffen. Auch das österreichische Nationalteam ist qualifiziert. Von Euphorie und EM-Fieber ist bisher aber noch wenig zu spüren.

Warum ist das so? Was ist neu an der EURO 2020? Wer sind die Favoriten des Turniers? Und: Welche Chancen hat das österreichische Nationalteam?

Michael Mayrhofer im Gespräch mit Christoph Gastinger aus dem Sport-Ressort der „Presse"-Redaktion über ein Fußball-Großereignis im Schatten der Pandemie.