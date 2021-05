Nachtclubs haben eine besondere Aura

Nicht immer sind Partyräume leicht zu finden, nicht alle dürfen gezeigt werden – was der Attraktivität keinen Abbruch tut.

Das Instagram-Raster zeigt Quadrate, in Pink, Grüntönen, Blau, manchmal ein von Lichtschwaden aufgelockertes Schwarz – viele der Bilder sind statisch, manchmal handelt es sich um kurze Videos, die mit Technomusik unterlegt sind. Der dazugehörende Account heißt @Berghainsticker und erklärt sich selbst: In Berlins bekanntestem Technoclub herrscht strenges Fotoverbot, das in der Smartphone-Ära durch das Abkleben der Handykameras gesichert wird. Wer es hineingeschafft hat, sollte ohnehin auf ganz andere Gedanken kommen, als hier Erinnerungsfotos zu schießen. Die Berghain-Narrative sind vielfältig und berüchtigt – wenig an nächtlichen Vergnügungen soll hier nicht stattfinden: „Ich hätte alles tun können, aber ich entschied mich zu tanzen“, erinnerte sich unlängst ein Berliner Clubber an Berghain-Ausflüge im amerikanischen Podcast „99 Percent Invisible“.