Viel Quecksilber im Schmelzwasser von Grönland

Das Quecksilber aus in Grönland abschmelzenden Gletschern ist ökologisch bedenklich.

Quecksilber, das einzige bei Raumtemperatur flüssige Metall, ist ziemlich giftig. Es hat zudem die unangenehme Eigenschaft, dass es in Organismen akkumuliert. Das ist ein guter Grund dafür, vor dem Schmelzen der Permafrostböden zu warnen, denn in diesen ist besonders viel Quecksilber gespeichert.

Doch auch der Eisschild Grönlands, insbesondere sein südwestlicher Rand, enthält große Mengen. Das merkt man jetzt, wo dieses Eis allmählich schmilzt. In „Nature Geoscience“ (24. 5.) berichten Forscher um Jon Hawkings (Florida State University), dass in den Schmelzwasserflüssen in Grönland sehr hohe Quecksilberkonzentrationen gemessen wurden – um zwei Größenordnungen höher als in arktischen Flüssen. Sie schätzen, dass so 42 Tonnen Quecksilber pro Jahr in die Umwelt gelangen. Warum in diesem Eis so viel Quecksilber ist, weiß man nicht. Dass es aus menschlicher Industrie stammt und aus der Atmosphäre aufs Eis gekommen ist, sei unwahrscheinlich, meinen die Forscher. Sie vermuten eine geologische Quelle unter dem Eis – also wohl Quecksilbermineralien wie etwa Zinnober (HgS).