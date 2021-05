Am Wochenende trug die Koalition einen Streit öffentlich aus. Wozu eigentlich? Es ging nicht um Inhalte, sondern um Inszenierung. Und zeigt auf, wie angespannt die Stimmung in der Regierung ist.

Das könnte eine Geschichte über einen Richtungsstreit in der Regierung sein. Die Nachzeichnung einer Diskussion zwischen ÖVP und Grünen, bei der die einen für und die anderen gegen Öffnungen sind. Wie gesagt: könnte. Aber gerade sind sich Türkis-Grün ziemlich einig. Die Pandemiebekämpfung in den kommenden Wochen ist abgesprochen. Und trotzdem tragen die beiden Parteien öffentlich einen Konflikt aus. Was ist da los?

Es geht um stilistische Fragen: um die Debatte, wer wann wo gute Neuigkeiten kommuniziert. Sie zeigt vor allem auf, wie angespannt die Stimmung in der Koalition ist.