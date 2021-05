(c) APA (INGRID KONRBERGER)

Impfstraße in der Grazer Messe

Während manche Bundesländer ihre Termine für alle öffnen, warten etwa in Wien noch 54-Jährige ohne konkrete Perspektive, wann sie an der Reihe sind. Ist das fair? Und wann kommen die versprochenen Termine für alle?

Auch wenn es sich nicht so anfühlt: Der Juni ist nicht einmal mehr eine Woche entfernt. Es ist jener Monat, in dem es Impftermine für alle geben sollte, die das wollen. Je nach Bundesland ist es aber höchst unterschiedlich, wer derzeit an einen Termin im Juni kommt.