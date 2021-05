Zwischenzeugnis für die EU: Einser im Fach Belarus

Die gegen Minsk verhängten Sanktionen waren wichtig und richtig. Der totale Bruch wäre aber kontraproduktiv – für Brüssel und die Belarussen selbst.

Wenn sie es will, kann die als Weltmeisterin der politischen Prokrastination verschriene EU so flinkfüßig sein wie ein Reh. Der Sanktionsstrauß, den die Union dem belarussischen Diktator, Alexander Lukaschenko, Montagnacht überreichte, wurde in einem geradezu atemberaubenden Tempo zusammengestellt, geschnürt und mit Fleurop-Eilpost nach Minsk geschickt. Die Pönalen liegen am oberen Ende des Spektrums des Machbaren und sind alles andere als symbolisch.