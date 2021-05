Assad will mit Wahlfarce seine Macht in Syrien sichern

Propaganda für den mächtigen Staatschef. Am Mittwoch lässt sich Assad erneut zum Präsidenten Syriens wählen.

Der Sieger der Präsidentenwahl am Mittwoch in Syrien steht schon vorher fest. Trotzdem verspricht sich Assad neue internationale Legitimation.

Schon bevor die Syrer an diesem Mittwoch ihre Stimme bei der Präsidentenwahl in ihrem Land abgeben, steht Bashar al-Assad als Sieger fest. Nur notdürftig bemäntelt das Regime die Bestätigung des Staatschefs als demokratische Wahl: Assads Gegenkandidaten – ein früheres Mitglied seiner Regierung und ein von der Regierung geduldeter Oppositionspolitiker – sind Statisten, Millionen geflohener Assad-Gegner im Ausland dürfen nicht wählen.

Der Westen sieht die Wahl als Farce, doch sie ist ein wichtiger Teil des Plans Assads und seiner Schutzmacht Russland für die Zeit nach dem Krieg. Assad will seine Macht auf Jahre hinaus sichern. Die Wahl soll dem 55-jährigen Assad die vierte siebenjährige Amtszeit garantieren. Bei der jüngsten Wahl 2014, die ebenfalls schon unter Kriegsbedingungen stattfand, erhielt er nach offiziellen Angaben rund 90 Prozent der Stimmen.