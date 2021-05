Extrem hohe Nervosität bei Bitcoin-Anlegern

Am Wochenende legte die größte Kryptowährung eine Hochschaubahnfahrt hin. Tesla-Chef Elon Musk und MicroStrategy-Chef Michael Saylor wollen indes umweltfreundliches Schürfen forcieren.

Die wilden Preisausschläge bei Krypto-Assets setzten sich am Dienstag fort. Am Sonntag hatte wieder einmal Panik geherrscht. Der Preis für eine Bitcoin-Einheit hatte erneut die Marke von 30.000 Dollar getestet. Diese hielt vorerst. Am Montag erholte sich der Kurs dann kräftig, das Rekordhoch von 64.000 Dollar blieb jedoch in weiter Ferne. Am Dienstag ging es wieder nach unten.