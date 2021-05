EU scharf gegenüber Belarus, aber zahnlos gegenüber dem Kreml

Was tun mit Russland? Unter den Staats- und Regierungschefs der EU herrscht in dieser Frage keine Einigkeit.

Die EU-Spitzen blockieren den belarussischen Luftverkehr, verschieben die aber Russlanddebatte aber auf Juni.

Eine „strategische Debatte“ über Russland hatte sich Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, für den EU-Gipfel am Montag und Dienstag in Brüssel gewünscht. Sehr tiefschürfend dürfte sie nicht gewesen sein. Denn die 27 Staats- und Regierungschefs konnten sich nur auf drei dünne Absätze einigen, die bereits vor Beginn des Treffens zwischen den Diplomaten abgestimmt worden waren. Der Europäische Rat „verurteilt die rechtswidrigen, provokativen und disruptiven russischen Aktivitäten gegenüber der EU, ihren Mitgliedstaaten und darüber hinaus“. Zudem „bekräftigt er die Einheit und Solidarität der EU angesichts solcher Handlungen sowie ihre Unterstützung für die östlichen Partner“ und „bekundet seine Solidarität mit der Tschechischen Republik und unterstützt deren Reaktion“. Damit ist die Ausweisung russischer Geheimagenten gemeint, die mit diplomatischen Pässen an der Botschaft in Prag tätig gewesen sind. Tschechien reagiert damit auf die Enthüllung der Täterschaft russischer Militärgeheimdienstler bei zwei Explosionen von Munitionsdepots im Jahr 2014.