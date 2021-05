Fall Protassewitsch: Lukaschenko sieht sich im Recht

Mit der Kritik am belarussischen Vorgehen seien „rote Linien überschritten worden“, sagte der Diktator am Mittwoch. Dem festgenommenen Blogger warf er vor, eine „blutige Rebellion“ anzetteln zu wollen.

Erstmals seit der erzwungenen Landung des Ryanair-Flugzeugs in Minsk und der Verhaftung des Oppositionsaktivisten Roman Protassewitsch hat sich der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko öffentlich dazu geäußert. Der Diktator wies jegliche Vorwürfe zurück: Es sei vollkommen rechtmäßig vorgegangen worden, im Einklang mit dem Völkerrecht sei das Ziel der Schutz von Menschen gewesen, sagte Lukaschenko am Mittwoch. Protassewitsch warf er vor, dieser habe eine „blutige Rebellion“ anzetteln wollen.

Mit der Kritik am belarussischen Vorgehen würden "rote Linien überschritten“, meinte Lukaschenko. Belarus nicht wohl gesonnene Menschen hätten die Absicht, das Land in die Zange zu nehmen. Man wolle seine Herrschaft damit unterminieren.

Die Ryanair-Maschine war am Sonntag auf dem Weg von Griechenland nach Litauen zur Landung in Minsk zur Landung gezwungen und der regierungskritische Journalist festgenommen worden.

Tichanowskaja fordert Belarus-Konferenz

Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja appellierte dagegen am Mittwoch an das EU-Parlament, mehr Druck auf Machthaber Lukaschenko auszuüben. "Die Botschaft an Belarus muss klar sein", so Tichanowskaja in einer Rede vor dem Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments. Sie kritisierte die bisherige zögerliche Haltung der EU und forderte umgehend eine internationalen Konferenz zu Lösung der Krise in ihrem Land.

"Die frühere EU-Strategie abzuwarten und zu schauen, funktioniert einfach nicht mehr. Der neue Ansatz, langsam den Druck auf das Lukaschenko-Regime zu erhöhen, hat auch nicht dazu beigetragen, das Verhalten zu ändern, sondern hat einfach nur zu mehr Unterdrückung und Straffreiheit des Regimes geführt", so die Oppositionsführerin.

„Bedrohung für den internationalen Frieden“

Mit dem jüngsten Vorfall der Zwangslandung einer Passagiermaschine zur Festnahme eines Regimegegners habe Lukaschenko eine Linie überschritten und sei "eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit geworden". Daher sei die internationale Antwort darauf gerechtfertigt. "Aber die Belarussen leben seit mehr als neun Monaten unter diesen Bedingungen,", sagte Tichanowskaja. Deshalb dürfe sich die internationale Reaktion nicht nur auf den Ryanair-Vorfall beschränken, sondern müsse die Lage in Weißrussland als Ganzes im Blick haben, forderte sie.

Die EU müsse die Nicht-Anerkennungspolitik von Lukaschenko weiterfahren, so die im Exil in Litauen lebende Bürgerrechtlerin. "Meine Bitte ist, sehen Sie von allen internationalen Investitionen in Belarus ab", so Tichanowskaja. Es sollten keine Produkte aus Weißrussland - vor allem Holzprodukte - unterstützt werden. Zudem solle die EU die Zivilgesellschaft und die Medien in Weißrussland unterstützen, forderte sie.

Flugverbote kontraproduktiv?

Die als Reaktion darauf von der EU verhängten Start- und Landeverbote für weißrussische Fluggesellschaften könnten nach Einschätzung von "Reporter ohne Grenzen" negative Folgen haben. "Es kann sein, dass die Flugverbotssanktionen kontraproduktiv sind. Es ist wichtig, Journalisten und Angehörigen der Zivilgesellschaft nicht alle Türen zu verschließen", sagte der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Es sei gut, dass die EU sich schnell und einheitlich auf Sanktionen geeinigt habe, aber Flüge seien eine der wenigen Möglichkeiten, aus Weißrussland ausreisen zu können, da etwa die Landgrenze zu Polen wegen Corona geschlossen sei.

