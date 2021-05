Dänemark stoppt Plan zu neuem Zentrum für ausgewiesene Ausländer

Protest-Demo in Kopenhagen am Dienstag gegen das Ausländerquartier auf Langeland.

Das Lager hätte auf einer Insel in Süddänemark entstehen sollen. Dagegen regten sich dort Proteste.

Nach Protesten aus Teilen der Bevölkerung verzichtet die dänische Regierung auf ein geplantes neues Zentrum für ausgewiesene Ausländer. Da es im Parlament keine Mehrheit gebe, würden die Pläne für das Projekt auf der Insel Langeland verworfen, teilte das Ausländer- und Integrationsministerium in der Nacht auf Mittwoch in Kopenhagen mit. Damit sehe es so aus, dass die derzeitige Einrichtung dieser Art in Mitteljütland bleibe, erklärte Ausländerminister Mattias Tesfaye.

Die sozialdemokratische Regierung hatte vergangene Woche angekündigt, ein zweites solches Zentrum für abgewiesene Asylwerber und kriminelle Ausländer, die zur Abschiebung verurteilt wurden, auf Langeland errichten zu wollen. Dort sollten vom nächsten Jahr an bis zu 130 Menschen untergebracht werden. Dagegen gab es vor Ort jedoch massiven Widerstand. Auch die Opposition im Parlament und sogar eine Unterstützerpartei der sozialdemokratischen Minderheitsregierung waren dagegen.

Langeland (siehe Karte oben) ist eine rund 52 Kilometer lange, aber nur elf Kilometer breite Insel im süddänischen Archipel mit 18 teils sehr kleinen Ortschaften und insgesamt rund 12.000 Einwohnern. Eine Brücke verbindet sie mit dem Rest des Landes.

Das derzeitige Ausreisezentrum Kærshovedgård ging 2016 unter dem damaligen Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen in Mitteljütland in Betrieb. Dort sind knapp 260 abgelehnte Asylwerber untergebracht, die allerdings meist nicht außer Landes gebracht werden können, weil ihnen in ihrer Heimat angeblich Verfolgung oder persönliche Angriffe drohen. Später wollte die Løkke-Regierung ein neues Zentrum auf der Insel Lindholm schaffen. Diesen Plan ließ die Nachfolgeregierung unter Mette Frederiksen 2019 aber fallen.

(APA/DPA/red.)