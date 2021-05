Die Maschine mit 298 Insassen war Juli 2014 von einer russischen Rakete über einem Rebellengebiet in der Ostukraine vom Himmel geholt worden. Die Ermittlungen danach und der Prozessbeginn gegen drei Russen und einen Ukrainer hatte sich Jahre hingezogen. Die vier Angeklagten snd flüchtig.

Fast sieben Jahre nach dem Abschuss des Passagierfluges MH17 über der Ostukraine beginnt das Hauptverfahren nun am 8. Juni in den Niederlanden. Das kündigte der leitende Richter, Hendrik Steenhuis, am Mittwoch in Gilze-Rijen an, einer Gemeinde im Süden des Landes, wo sich ein Militärflugplatz befindet. Dort waren in den vergangenen Jahren Reste der zerstörten Boeing 777 der Malaysia Airlines untersucht und wieder zusammengesetzzt worden.

Das Flugzeug war am 17. Juli 2014 über umkämpftem Gebiet vermutlich von einer radargesteuerten russischen Luftabwehrrakete Modell „Buk-M1" (Nato-Code: SA-11 Gadfly) abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord wurden getötet. Die Maschine war von Kuala Lumpur nach Amsterdam unterwegs, die meisten Opfer (192) hatten niederländische Pässe.

Die Niederlande wurden 2015 nach politischen Verhandlungen und Einflussnahmen, an denen unter anderen auch Malaysia, Australien, die Ukraine, die EU und die Staaten des UN-Sicherheitsrates Anteil hatten, für den Prozess zuständig gemacht. Für den Abschuss und den Mord an 298 Menschen sind drei Russen und ein Ukrainer angeklagt; alle sind flüchtig.

Der Vorsitzende Richter sprach von einem emotionalen Moment für die Familien. "Es geht um das Flugzeug, mit dem ihre Nächsten unterwegs waren zu einem Ziel, das sie nie erreichten."

Wahrscheinlich Verwechslung mit Transportflugzeug

Die Untersuchungen haben bisher ziemlich klar ergeben, dass eine Rakete links neben dem Flugzeug explodiert war. Sie startete von Rebellengebiet aus, war aber zuvor einer Einheit der russischen Streitkräfte zugeordnet gewesen, der 53. Luftabwehrbrigade in Kursk. Der Werfer und die zugehörigen Unterstützungsfahrzeuge waren illegal über die Grenze und nach dem Einsatz wieder zurück gebracht worden. Schon kurz nach dem Abschuss war kompromittierendes Bildmaterial dazu aufgetaucht und auch der „Presse" zugespielt worden.

Das verdächtige Werferfahrzeug mit den Buk-Raketen IHS Janes Defence

Das Motiv hinter dem Raketenstart ist bis heute unklar. Meist wird eine Verwechslung vermutet: Die Boeing könnte für ein großes Transportflugzeug der Ukrainer gehalten worden sein.

(APA/DPA/wg)