Ein erratischer Musk und der taumelnde Bitcoin

Wer vor zehn Jahren in Bitcoin investiert hat und seither nicht verkauft hat, ist heute reich. Zuletzt rasselten die Bitcoin-Kurse und jene von anderen Kryptowährungen aber in den Keller. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil daran hat Tesla-Chef Elon Musk, auf dessen Tweets Millionen Menschen hören. Auch die US-Börsenaufsicht ist deshalb längst auf die exzentrischen Äußerungen des Multimillionärs aufmerksam geworden und droht ihm mit saftigen Strafen. Und auch sonst tut sich am Kryptomarkt derzeit einiges.

David Freudenthaler nimmt in dieser Folge den Kryptomarkt genauer unter die Lupe – und zwar gemeinsam mit den Finanzmarkt-Expertinnen Beate Lammer und Madlen Stottmeyer aus dem „Presse“-Economist-Team.

Ob die aktuell niedrigen Kurse ein guter Anlass sind, in Bitcoin zu investieren, hängt davon ab, was man damit erreichen will - zur Zerschlagung des etablierten Finanzwesens könnte es allemal reichen. Doch hören Sie selbst.