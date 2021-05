Minichmayr kann Sonette singen: „As An Unperfect Actor“

Ein geglücktes Debüt als Sängerin: Birgit Minichmayr singt Shakespeare, begleitet vom Pianisten Bernd Lhotzky und dem Ensemble Quadro Nuevo.

Nicht jede ausdrucksstarke Theaterstimme eignet sich zur Einbettung in musikalische Szenerien. Die von Birgit Minichmayr allerdings sehr. Schade, dass sie sie nicht schon eher zwischen Dur und Moll hat herumstreunen lassen. Gut: Es gab einmal eine Kollaboration mit Deutschlands hohlem Punkdarsteller Campino sowie ein recht unbefriedigendes Elektronik-Avantgarde-Projekt mit Wolfgang Mitterer. Doch so richtig positiv fiel Minichmayr als Sängerin erst in Stefan Puchers Burgtheater-Inszenierung von „Struwwelpeter“ auf. Dem Programmbüchlein lag damals eine CD mit wenigen Liedern bei. Viele hätten sich mehr davon gewünscht.



Nun ist es soweit. Minichmayr hat ihr erstes Album unter eigenem Namen herausgebracht: „As An Unperfect Actor“ versammelt neun behutsam vertonte Shakespeare-Sonette. Minichmayr brilliert im Tonstudio mit den gleichen Tugenden wie auf der Bühne. Was ihrem Mund entweicht, klingt schlicht, eröffnet aber ein Kaleidoskop an komplizierten Emotionen.