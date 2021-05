Die gnadenlose Abrechnung mit Premier Johnson

Ex-Regierungsberater Dominic Cummings spricht von Unfähigkeit und Chaos in der Frühphase der Pandemie. Er, der selbst eine höchst umstrittene Person ist, nahm sich von Mitschuld dabei nicht aus.

Die ersten Theater haben in London wieder geöffnet, aber das wirkliche Drama spielte sich gestern, Mittwoch, auf der politischen Bühne ab. Dominic Cummings, Ex-Chefberater von Premierminister Boris Johnson, war vorgeladen, um Abgeordneten über die Reaktion der Regierung auf das Coronavirus Rede und Antwort zu stehen. „Als die Öffentlichkeit uns am meisten brauchte, hat die Regierung am meisten versagt", leitete er seien stundenlange Aussage ein.