Während EZB blockt, spricht Fed über Ausstieg

US-Währungshüter deuten eine Rückführung der Anleihekäufe an. In der Eurozone ist das noch undenkbar.

Ist der Startschuss für einen Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm gekommen? Zurück in eine Wirtschaft ohne permanentes Gelddrucken? Es gab eine Zeit, in der es laut dem Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, nicht einmal angebracht war, über das „Nachdenken nachzudenken“. Doch nun sind die Währungshüter offenbar schon bereit, darüber zu sprechen.Während die Debatte in den USA merklich Fahrt aufnimmt, blockt die Europäische Zentralbank (EZB) rigoros ab. In Europa ist man offenbar noch lang nicht so weit.