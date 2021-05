Brandbrief der arabischen Botschafter an Schallenberg

17 arabische Botschafter in Wien protestieren gegen das Hissen der Israel-Fahne. Das sei unvereinbar mit Österreichs Neutralität. Außenminister Schallenberg reagiert scharf auf die Vorwürfe.

Das Hissen der israelischen Flagge auf den Dächern des Bundeskanzleramts und des Außenministeriums hat ein diplomatisches Nachspiel. In einem Brief an Außenminister Alexander Schallenberg beklagt sich die Gruppe der arabischen Botschafter in Wien mit „tiefer Betroffenheit" bitter über die Haltung der österreichischen Regierung.