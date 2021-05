Schäuble warnte CDU vor Weg der Kurz-ÖVP

Im Showdown um die CDU/CSU-Kanzlerkandidatur spielte just die ÖVP eine Rolle – und zwar als „abschreckendes Beispiel“::Davon erzählt Robin Alexander im „Presse"-Gespräch, der im Buch „Machtverfall“ das Ende der Merkel-Ära ausleuchtet.

Seit einer Woche schon elektrisierte der brutale Machtkampf um die Kanzlerkandidatur die Republik. Und in der Nacht zum 19. April erlebte er seinen Höhepunkt. Markus Söder flog mit Vertrauten zu seinem Rivalen Armin Laschet (CDU) und dessen Entourage. Treffen in Berlin. Und just in diesen Schicksalsstunden für die Union und die Republik war die Schwesterpartei ÖVP in Österreich Thema. Und zwar als „abschreckendes Beispiel“ und „zentrales Argument“ gegen einen CSU-Kanzlerkandidaten Markus Söder: „Wolfgang Schäuble warnte explizit davor, dass der CDU das Schicksal der ÖVP droht“, sagt Robin Alexander zur „Presse“, der das Treffen minutiös rekonstruiert hat. Schäuble sah demnach die Gefahr, dass die CDU zur Liste Söder wird.