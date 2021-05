Die tierische lange Nacht der Kirchen

Coronabedingt ist die heurige Lange Nacht der Kirchen eher kurz – und findet teils im Internet statt. Das Angebot reicht von Haustiersegnung bis Schatzsuche.

Wien. „Heuer sicher anders“ – unter diesem Motto steht die Lange Nacht der Kirchen am Freitagabend (28. Mai). Und das aus gutem Grund: Denn ein Teil des Programms findet im Internet statt.

Vor allem aber wird die Lange Nacht der Kirchen in diesem Jahr eher eine kurze: Da Veranstaltungen aufgrund der aktuellen Covid-Verordnung nur bis 22 Uhr erlaubt sind, endet auch das diesjährige Programm schon um diese Zeit. (Die Online-Events gehen teils freilich bis in die Nacht hinein. Österreichweit gehen sich bei freiem Eintritt 1000 Programmpunkte in fast 400 Gotteshäusern aus.