James Bond soll trotz Amazon-Übernahme ins Kino kommen

(c) imago images/ZUMA Wire (MGM via www.imago-images.de)

Für 8,45 Milliarden US-Dollar kaufte Amazon das Filmstudio MGM, dem die Agenten-Reihe gehört. Die Bond-Produzenten sehen sich aber "verpflichtet, die James-Bond-Filme weiterhin für das weltweite Kinopublikum zu machen".

Die Rechte an der James-Bond-Reihe gehören seit gestern Amazon: Der weltgrößte Online-Händler hat das Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) für einen Kaufpreis von 8,45 Milliarden US-Dollar (6,89 Milliarden Euro) übernommen. Befürchtungen, dass die neuen James-Bond-Filme künftig nicht mehr im Kino, sondern auf dem Streaming-Dienst Amazon Prime Video ihre Premiere feiern könnten, entkräfteten die James-Bond-Produzenten aber: "Wir sehen uns verpflichtet, die James-Bond-Filme weiterhin für das weltweite Kinopublikum zu machen", wurden die Produzenten Barbara Broccoli and Michael G. Wilson in dem Statement zitiert.

Das soll auch für das nächste Bond-Abenteuer "Keine Zeit zu sterben" (im Original: "No Time To Die") gelten. Zeitweise gab es Gerüchte, dass der Blockbuster auf einem Streaming-Dienst veröffentlicht werden sollte. Denn sein Kinostart wird seit mehr als einem Jahr verschoben. Doch nach derzeitigem Stand dürfte er im September anlaufen.

"Keine Zeit zu sterben" unter der Regie von Cary Fukunaga ist der fünfte und letzte Film für Hauptdarsteller Daniel Craig. Sein Nachfolger in der Geheimagentenrolle wurde bis dato noch nicht bekannt gegeben.

Auch "Rocky" und "Handmaid's Tale“ gehören nun Amazon

Die James-Bond-Reihe sind vermutlich die wertvollsten Teile von MGM, doch auch die Rechte an den Rocky-, RoboCop- und Pink-Panther-Filmreihen ebenso wie an ikonischen Einzelfilmen, etwa "Das Schweigen der Lämmer" oder "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" gehen nun an Amazon. Dazu kommen TV- und Serienhits wie "Fargo", "Survivor" und "The Handmaid's Tale". Insgesamt sind es an die 4000 Titel. Sie sollen Amazon Prime im zunehmend harten Wettbewerb gegen Konkurrenten wie Netflix und Disney helfen.

(APA/dpa)