Eric Carle: Wunderbare Bücher auch abseits der Raupe

Eric Carle schuf viele großartige Kinderbücher. Von Enten über Glühwürmchen und Bären gab es allerlei Animalisches - Menschen sind aber selten zu sehen.

Seine berühmteste Geschichte ist die von der gefräßigen Raupe, die nach der Verpuppung als wunderschöner Schmetterling erwacht. Ein Klassiker, international bekannt. Doch Eric Carle war produktiv und hat auch abseits von „Die kleine Raupe Nimmersatt" einige wunderbare Geschichten und Figuren in seinem typischen Stil erschaffen.

Sie alle sind für Kinder im Kindergartenalter gedacht. Etwa „Ein Haus für Herbert“, der suchende Einsiedlerkrebs, dessen Haus zu eng geworden ist. Oder „10 kleine Gummienten“, die am offenen Meer landen und deren Schicksal Carle nachzeichnet.

Auch wunderbar: „Das kleine Glühwürmchen“, das auf seiner Suche nach anderen seiner Art allerlei Lichtern folgt.

Oder „Die Riesenschlange Sansibar“, die alle verschlingt, die ihr in die Quere kommen - woraufhin das „Geschubse und Gekrauche" in ihrem Inneren ihr so große Übelkeit bereitet, dass sie all ihre Opfer wieder ausspeit.

In „Der kleine Käfer Immerfrech" will der Marienkäfer die Blattläuse nicht mit einem anderen Marienkäfer teilen, sondern lieber um sie kämpfen – der Kontrahent ist ihm dann aber jeweils „zu klein“, und so sucht er immer größere und größere Gegner, bis die Flosse eines Blauwals ihn wieder dorthin katapultiert, wo er herkam. Dieses Mal nimmt er das Angebot zum Teilen dankend an.

Eine besondere Geschichte hat das Buch „Freunde“, das erst vor wenigen Jahren erschien. „Es waren einmal zwei Freunde, die waren ständig zusammen“, beginnt das Buch. Allerdings ist das Mädchen eines Tages weg. Der Bub sucht sie verzweifelt, schwimmt durch Flüsse und überwindet Berge, und am Ende des Buches findet er sie.

„Freunde“ führte auch im wahren Leben zu einem unverhofften Wiedersehen: Auf der letzten Seite ist ein Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahr 1932 abgedruckt, das Carle als Dreijährigen mit seiner Lieblingsfreundin zeigt. Damals lebte er mit seinen Eltern in Deutschland. Drei Jahre nach der Aufnahme zog Carles Familie in die USA. Durch das Foto fanden sich die beiden Kindeheitsfreunde nach 82 Jahren aber wieder.

Abgesehen von diesen beiden Freunden sind Menschen selten zu sehen in Carles Büchern: Vor allem geht es darin um Tiere und Umwelt.

(rovi)