Das Jahrhundert-Comeback des Furmint

Drucken

Hauptbild • Furmint im Tokaj • (c) imago images/ZUMA Wire

Das Weinerbe des 1921 zum Bundesland erhobenen Westungarn schrumpfte auf einen kläglichen Rest. 100 Jahre später ist der Furmint wieder Star unter den Neupflanzungen im Burgenland.

Wenn Sie in drei Jahren jemand fragen sollte, wo es zuerst zu lesen war, sagen Sie bitte: Im „Schaufenster“. Denn spätestens 2025 kommen jene Weingärten in den Ertrag, die auf einen Schlag die Furmint-Rebfläche verdoppeln. Und das nicht nur im Burgenland, sondern bundesweit. Magere elf Hektar zählt diese Weißweinsorte gegenwärtig. Und es waren auch schon bedeutend weniger. Mit einer einstelligen Hektarfläche, die im Wesentlichen auf die Freistadt Rust beschränkt war, schien das Schicksal der Sorte besiegelt. Dem voran ging ein ebenso überraschender wie rasanter Abstieg. Denn um 1900 war der Furmint das Aushängeschild Westungarns, des späteren Burgenlandes. „Vor allem um den Neusiedler See war er weit verbreitet“, blickt Hans Nittnaus zurück in die pannonische Weingeschichte.