Sarah Coleman, Grenzgängerin der Luxusbranche

Drucken

Hauptbild • Aufstieg. Mit ihrem respektlos-witzigen Zugang wurde Sarah Coleman weltweit bekannt. • Claudia Uribe Touri

Als unerschrockene Ikonoklastin arbeitet Sarah Coleman sich an Logos von Luxusmarken ab. Jenem von Fendi verpasste sie einen psychedelischen „Vertigo“-Effekt.

Die Euphorie ist Sarah Coleman anzuhören: Für ihr Gegenüber handelt es sich freilich um eine versetzte Hochstimmung, und das nicht nur zeitzonenbedingt, sondern weil in den USA das große Aufsperren schon begonnen hat, als das Gespräch mit dem „Schaufenster“ stattfindet. „Endlich kann ich wieder Freunde treffen, in Lokale gehen, mich von Ausstellungen inspirieren lassen“, sagt die Künstlerin und Designerin in einem transatlantischen Zoom-Call im Vorfrühling. Ihre eigentliche Arbeitssituation, meint sie, habe sich wie jene vieler anderer Kreativer in den Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Quarantäne zwar wenig verändert, doch habe sie der Mangel an privaten Sozialkontakten und zufällig an sie herangetragenen Inhalten, aus denen sie sich sonst für ihre Arbeit bedient, in dieser Phase belastet – und expressiv verkümmern lassen. „Das Leben hat sich nicht mehr flüssig angefühlt, ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen kann.“