Stimmungsbarometer als Zerreißprobe für das ÖFB-Team

Ein Interview von Ex-Teamspieler Marc Janko über die schlechte Stimmung im ÖFB-Team dürfte die Unruhe kurz vor dem EM-Anpfiff weiter verstärken.

Jetzt ist also öffentlich, was die Spatzen ohnehin schon länger von den Dächern der Meiereistraße im Wiener Prater gepfiffen haben. Die teaminterne Stimmung bei der österreichischen Nationalmannschaft ist eine schlechte, das plauderte der einstige Torjäger Marc Janko im „NÖN“-Interview aus: „Das hat das Potenzial, jederzeit zu explodieren. Ich habe so meine Zweifel, ob das gut geht“, sagte der 37-Jährige, der im März 2019 noch Teil des ÖFB-Teams unter Franco Foda war und bis heute einen guten Draht zu einigen seiner früheren Mitspieler pflegt.