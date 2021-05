Das Autokino Wien darf (doch) aufsperren

Mit "Grease" startet das Autokino Wien am Freitag in die neue Saison.

Das Autokino Wien startet am Freitag in die Saison – und muss sich dabei nicht an die Sperrstunde um 22 Uhr halten. Der sonntägliche Flohmarkt am Autokino-Areal wurde neu konzipiert.

Im vergangenen Coronajahr gab es sie plötzlich auf vielen größeren (Park-)Plätzen von Dornbirn bis Villach: Autokinos, die in Coronazeiten als sichere, weil kontaktlose Alternative zu den normalen Kinos galten.

Die meisten dieser Drive-in-Kinos waren allerdings nicht gekommen, um zu bleiben – zumindest eines aber kehrt nun fix auch im heurigen Jahr wieder: Das Autokino Wien (das trotz seines Namens hinter der Stadtgrenze in Groß-Enzersdorf liegt) startet am Freitagabend in die neue Saison.

Das einerseits – Lockdown-bedingt – später als geplant. Und andererseits doch recht kurzfristig: Denn lang war unklar, ob für das Autokino dieselbe Sperrstunde gilt wie für die übrigen Kinos und andere Veranstaltungen (22 Uhr). „Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir aufsperren dürfen“, sagt Markus Cepuder, einer der Betreiber des Autokinos.

Nun aber hat das Gesundheitsministerium eine Ausnahmegenehmigung erteilt, „die uns überrascht hat“: