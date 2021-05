An Eric Carle lesen sich Kinder nimmer satt

Er schuf nicht nur die unermüdliche Raupe Nimmersatt, sondern über 70 leuchtende Kinderbücher: Der große Eric Carle starb mit 91 Jahren.

Ein harter Bleistift, ein kleines Blatt Papier und die Ermahnung, keine Fehler zu machen: Das blieb Eric Carle von seinem Schulbeginn in Erinnerung. Dazu kamen die Schläge seines Lehrers mit einem dünnen Bambusstock. Er war gerade erst nach Deutschland gekommen, seine Eltern emigrierten in der NS-Zeit quasi unter umgekehrten Vorzeichen: Die ersten sechs Lebensjahre verbrachte Carle in den USA als Sohn deutscher Einwanderer. Die Mutter plagte aber das Heimweh, und als die Großmutter von Hitler und einem wirtschaftlichen Aufschwung in der Heimat schwärmte, zog die Familie 1935 nach Stuttgart.

Schon als Kind liebte der Schöpfer des Klassikers „Die kleine Raupe Nimmersatt“ das Malen. Auf die bunten Farben und dicken Pinsel, die er in den USA kennengelernt hatte, musste er aber vorerst verzichten. Ebenso wie später auf die geliebten Waldspaziergänge mit dem Vater, der in den Krieg zog und schließlich gebrochen aus der russischer Gefangenschaft zurückkehrte. Von Ameisen, Salamandern und Raupen hatte er dem kleinen Eric erzählt, von der Entwicklung der Fische und Frösche.

Es kreucht und fleucht in den Büchern

Deutschland prägte Carle. Seine „ganze Erziehung“ sei dort gewesen, „von der ersten Klasse bis zu meinen Studien an der Akademie der bildenden Künste. Diese Zeit hat mich natürlich ungeheuer beeinflusst“, erzählte er vor wenigen Jahren, und in seinem Deutsch hörte man sowohl einen feinen schwäbischen wie auch den amerikanischen Akzent. Denn er kehrte 1952 in die USA zurück, wo er mehr als 70 Kinderbücher illustrierte und schrieb. Darin sammeln sich die verschiedensten Tiere in intensiv leuchtenden Farben.