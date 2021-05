Thunfisch-Tatar mit Feigen

Ein kulinarischer Ausflug nach Portugal.

Zutaten für 4 Portionen:

8 Feigen

600 g Thunfisch (Sushi-Qualität)

2 Avocados

Meersalz

1–2 TLWasabipaste

4 EL Kaviar

100 ml Sojasauce

1 Handvoll Queller zum Servieren

Zubereitung:

Feigen halbieren, Inneres vorsichtig mithilfe eines Teelöffels herauslösen. (Sie können die Feigen allerdings auch samt Schale in 6 gleich große Stücke teilen – in diesem Fall spülen Sie die Feigen vorher unter lauwarmem Wasser ab.) Thunfisch in kleine Stücke schneiden. Anschließend kalt stellen. Avocados halbieren, Kerne entfernen. Fruchtfleisch aus der Schale lösen und in einer Schüssel mit einer Gabel zu einer homogenen Masse zerdrücken. Diese mit Meersalz und nach Belieben noch mit etwas Wasabi abschmecken. Avocadocreme gleichmäßig auf Teller streichen.

Thunfisch und Feigen darauf anrichten, mit jeweils 1 EL Kaviar toppen. Abschließend Thunfisch mit Sojasauce beträufeln und mit Queller garniert sofort servieren.

Die Küche im Süden Portugals wird in diesem Buch in Geschichten eingebettet, in eindrucksvollen Bildern festgehalten und mit Produzenten vor Ort besprochen. „Algarve“, Knesebeck, 41 Euro.