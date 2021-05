Ein schwer angeschlagener Erdoğan weiht "seine" Moschee ein

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Erdoğan, im Amt als Präsident seit 2014, würde eine weitere Wahl derzeit verlieren. • APA/AFP/TURKISH PRESIDENTIAL PRE

Wirtschaftskrise, Prunksucht, Gewaltandrohungen und Skandale haben den türkischen Staatschef schwer beschädigt. Manch einer wähnt ihn am Tiefpunkt seiner Karriere. Dafür weiht er heute jene Moschee in Istanbul ein, deren Bau er 1994 als Bürgermeister angedeutet hatte. Ob ihm das hilft, ist unwahrscheinlich.

„Dort werde ich die Moschee bauen", sagt Recep Tayyip Erdoğan. An einem nebligen Jännertag 1994 steht der Istanbuler Bürgermeisterkandidat mit Journalisten auf dem Dach eines Hochhauses am Taksim-Platz mitten in der Stadt. Mit ausgestrecktem Arm zeigt er auf die Stelle, wo er die Moschee errichten lassen will. Das war damals eine Provokation des islamistischen Politikers, denn der Taksim-Platz mit seinem Denkmal für Staatsgründer Atatürk ist ein Symbol der säkularen Türkei.

Fast 30 Jahre später macht Erdoğan heute, Freitag, seinen Traum wahr und weiht „seine" Moschee am Taksim ein. Doch was als Höhepunkt seiner Karriere gedacht war, kommt für ihn nun an einem Tiefpunkt: Der jetzige Präsident steckt in Schwierigkeiten, die sich der Kandidat von einst nicht hatte ausmalen können.

Symbolpolitik mit Moscheen

Die Moschee am Taksim symbolisiert Erdoğans Triumph über die „alte Türkei" der Säkularen. Wie seine andere Prunk-Moschee, die für 63.000 Gläubige ausgelegte Çamlica-Moschee auf der asiatischen Seite Istanbuls, steht die Moschee am Taksim für Erdoğans Vision einer islamisch-konservativen Türkei.

Das Gotteshaus mit seinen zwei Minaretten bietet Platz für 2250 Menschen und ist im Inneren mit Koransuren verziert. Neben dem Bau der Architekten Şefik Birkiye und Selim Dalaman, die schon Erdoğans Präsidentenpalast in Ankara errichteten, wirkt das Atatürk-Denkmal auf dem Taksim klein und verloren. Gleichzeitig überragt die Moschee auf der Westseite des Taksim die nahe griechisch-orthodoxe Kirche Hagia Triada aus dem Jahr 1880, die größte griechische Kirche in Istanbul. Gegenüber der Moschee lässt Erdoğan an der Ostseite des Platzes ein Opernhaus hochziehen.

Die neue Taksim-Moscheee, Foto vom 19. Mai. Ganz links die Türme der griechisch-orthodoxen Hagia-Triada-Kirche. Jelican9/CC BY-SA 4.0

Gleich neben dem Taksim liegt der kleine Gezi-Park, der 2013 zum Epizentrum eines landesweiten Aufstandes gegen die Regierung wurde. Erdoğan will auf dem Gelände des Parks eine alte osmanische Kaserne neu errichten – damit wäre die Umgestaltung des Platzes nach seinem Geschmack komplett. In einem ersten Schritt entzog die Regierung kürzlich der oppositionellen Stadtverwaltung von Istanbul die Entscheidungsbefugnis über den Gezi-Park.

Erdoğan (67) will die Einweihung der Moschee beim Freitagsgebet als Medienereignis inszenieren. Im vergangenen Jahr hatte er seine islamistischen Anhänger mit der Umwandlung der ursprünglich christlichen Kirche Hagia Sophia in eine Moschee begeistert. Dass die Eröffnung der neuen Moschee der Regierung einen ähnlichen Popularitätsschub bringen wird, ist indes unwahrscheinlich. Selbst Stammwähler seiner Partei AKP sind wegen der Wirtschaftskrise enttäuscht. Der Wert der türkischen Lira gegenüber Dollar und Euro ist innerhalb von zwei Jahren um 30 Prozent abgestürzt. Die Arbeitslosigkeit liegt nach offiziellen Daten bei 13 Prozent, ist nach Berechnungen von Gewerkschaften aber doppelt so hoch.

Kürzlich bat Erdoğan alle Bürger um Verzeihung, die wegen der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind – ein ungewöhnlicher Schritt eines Präsidenten, der sich sonst als erfolgreicher Wirtschaftspolitiker präsentiert.

Kontakte der Regierung ins Verbrechermilieu

Zusätzlich wird seine Regierung von einem Mafia-Skandal erschüttert. Der Unterweltboss Sedat Peker enthüllt seit einiger Zeit in einer Reihe von Internet-Videos aus dem Exil die Verbindungen zwischen Politikern und dem organisierten Verbrechen. Die Regierung lehnt Konsequenzen und eine parlamentarische Untersuchung der Vorwürfe ab. Erdoğan stellte sich hinter den tief in die Affäre verstrickten Innenminister Süleyman Soylu.

Der untergetauchte türkische Gangsterboss Sedat Peker erzählt auf YouTube über angebliche Verstrickungen zwischen der Regierung und dem Verbrechermilieu. APA/AFP/OZAN KOSE

Auch wenn er den Mafia-Skandal übersteht, geht Erdoğan schwierigen Zeiten entgegen. Die Regierung habe keine Lösungen für die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Wähler, sagte der angesehene Demoskop Bekir Agirdir der Nachrichtenplattform T24. Zwei Jahre vor den nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2023 stecken Regierung und Präsident in einer tiefen Krise. Laut Umfrage des Instituts MetroPoll würde Erdoğan derzeit eine Direktwahl ums Präsidentenamt gegen Rivalen wie den Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoğlu oder den Ankaraner Verwaltungschef Mansur Yavaş verlieren.

Offene Gewaltandrohungen

Erdoğan reagiert auf die schlechten Umfragewerte, indem er das politische Klima weiter verschärft und der Opposition mit Gewalt droht. Im Parlament lobte er diese Woche einen Angriff auf die bürgerlich-nationalistische Politikerin Meral Akşener, die bei einem Besuch in Rize an der Schwarzmeerküste – der Heimat von Erdoğans Eltern – von AKP-Anhängern so bedrängt wurde, dass sie ihre Visite abbrechen musste.

Das sei freilich erst der Anfang, sagte Erdoğan; für Regierungskritiker wie Akşener werde es noch schlimmer kommen: „Warte es nur ab.“ Erdoğan sei am Tiefpunkt angelangt, kommentierte indes der Politologe Murat Belge, denn tiefer könne er nicht mehr sinken.