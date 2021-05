Bitcoin wird Gold nicht ersetzen

Die höheren Inflationsraten werden bleiben, sagen die Autoren des Goldreports. Gold könnte schon heuer ein neues Dollar-Hoch erreichen und werde weiter steigen.

Bitcoin hat sich seit Dezember verdoppelt, Aktien legen ein Allzeithoch nach dem anderen hin, viele Rohstoffpreise haben neue Rekorde erreicht. Doch was ist mit Gold los? Nachdem der Preis des glänzenden Edelmetalls im vorigen August ein nominelles Rekordhoch von 2063 Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm) markiert hatte, ging es seitwärts. Vor zwei Monaten fiel der Preis zeitweise unter die Marke von 1700 Dollar. Kürzlich kratzte er aber wieder an der 1900-Dollar-Schwelle.

Dabei seien die Voraussetzungen für einen Anstieg gut, meinen die Autoren des diesjährigen „In Gold We Trust“-Reports, Ronald-Peter Stöferle und Mark Valek vom liechtensteinischen Vermögensverwalter Incrementum.

Ihre Thesen: Die Realzinsen werden noch lang im negativen Bereich verharren, weil die hohen Staatsschulden gar nichts anderes zuließen. Die erhöhten Teuerungsraten seien kein vorübergehender Effekt, der Ruf nach Klimaschutz und der Arbeitskräftemangel erhöhten den Inflationsdruck. Sachgüter – Aktien aus ausgewählten Sektoren, Rohstoffe, Gold und vor allem auch Silber – sollten von diesem Umfeld profitieren.

4800 Dollar in dieser Dekade

Mit 45-prozentiger Wahrscheinlichkeit (das zeigen Optionspreise) werde der Goldpreis bereits im heurigen Dezember ein neues nominelles Allzeithoch bei 2100 Dollar erreichen. Im Laufe der Dekade sollte es auf 4800 Dollar gehen – im Basisszenario. In einem Szenario mit hoher Inflation sind gar 8900 Dollar möglich.

Die Autoren stehen als Anhänger der Austrian School of Economics dem glänzenden Edelmetall sehr optimistisch gegenüber, was ihnen auch Kritik eingebracht hat, als die angekündigte Teuerungswelle lang auf sich warten ließ. Doch nun sehen sie einen „monetären Klimawandel“ anbrechen, ausgelöst durch die „schier unbegrenzte Liquidität“, die seit Beginn der Coronakrise die Märkte überschwemme und inzwischen auch auf die Verbraucherpreise überschwappe. Sobald die Geldumlaufgeschwindigkeit, die sich auf historisch niedrigem Niveau befinde, anziehe, würden auch die Preise kräftig zulegen. Davon sollte der Goldpreis profitieren, während sich Aktien bei einer Teuerungsrate von drei bis vier Prozent in Verbindung mit stagnierender Wirtschaftsleistung traditionell schwach entwickelten.

Mehrere Faktoren hatten dem Preis des Edelmetalls in den vergangenen Monaten Gegenwind bereitet: Gewinnmitnahmen, der starke US-Dollar (der sich nun abschwächt), drohende Zinserhöhungen und Opportunitätskosten im Zuge der Bitcoin-Hausse.

Mit Bitcoin konnte Gold nicht mithalten. Anfang 2017 kostete ein Bitcoin genauso viel wie eine Feinunze Gold (damals etwa 1200 Dollar). Nun wird die Goldunze um 1900 Dollar und die Bitcoin-Einheit um 40.000 Dollar gehandelt.

Gold und Bitcoin haben einiges gemeinsam: Beide gelten als Stachel im Fleisch des Geldsystems. Nur dass Gold eine längere Tradition hat: Es ist seit Tausenden Jahren in Verwendung, und vor 50 Jahren (am 15. August 1971) wurde die Bindung des US-Dollar an Gold aufgehoben. Es war die „Geburtsstunde des schuldenbasierten Geldsystems“, schreiben Stöferle und Valek. In den Siebzigerjahren schnellte der Goldpreis empor (siehe Grafik). Oder – anders formuliert – der Dollar wertete ab. Danach hatte Gold einen Durchhänger, doch im neuen Jahrtausend war es wieder gefragt.

Bitcoin beimischen

Gold und Bitcoin sind begrenzt. Die Zielgruppe ist eine ähnliche: Anleger, die sich gegen Geldentwertung absichern wollen. Bitcoin war zuletzt das heißere Eisen. Stöferle und Valek glauben aber nicht, dass Kryptowährungen physisches Gold als Wertanlage ablösen werden. Gold habe einzigartige Eigenschaften und werde auch in Zukunft eine starke Rolle bei der Vermögensanlage spielen. Der Stellenwert von Kryptowährungen werde aber steigen, Portfolios mit Gold und Bitcoin hätten ein besseres Risiko-Ertrag-Potenzial.