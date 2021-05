Salzburg arbeitet Impf-Warteliste ab

65.000 Wartende sollen im Juni immunisiert werden, Schüler und Studierende in den Sommerferien.

Nach Aufhebungen der Alterspriorisierung wird das Land Salzburg im Juni all jene Menschen gegen Corona impfen, die sich bis dato angemeldet haben und teilweise schon Monate auf den ersten Stich warten. In den Sommerferien sollen dann Kinder und Jugendliche im Alter ab zwölf Jahren und auch Studierende immunisiert werden. "Die Schulen und Universitäten sollen gesichert in den Herbst gehen", sagte Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl heute, Donnerstag, vor Journalisten.

Für kommende Woche erwartet Stöckl, dass im Bundesland im Wesentlichen alle Impfwilligen über 50 Jahren und der Prioritätsstufen 1 bis 3 zumindest die erste Impfung erhalten haben. Da von den 294.000 vorgemerkten Menschen in Salzburg rund 65.000 noch auf ihren ersten Termin warten, soll nun diese Gruppe im Lauf des Juni an die Reihe kommen. Laut Stöckl werden alleine von Pfizer-Biontech in nächsten drei Wochen gut 100.000 Dosen erwartet, wobei natürlich ein Teil davon für die Zweitimpfungen verwendet wird.

Für die etwa 270 Arztpraxen im Bundesland, in denen rund 70 Prozent der Impfungen abgewickelt werden, bedeutet die neue Strategie eine Pause bei den Neuanmeldungen, die in den kommenden Wochen nur mehr bei den Impfstraßen möglich sind, und damit auch eine Entlastung von den unzähligen Anrufen, wann man denn endlich einen Impftermin erhalte, sagte Christoph Fürthauer, Vizepräsident der Ärztekammer. Sobald die 65.000 Wartenden ihre Erstimmunisierung erhalten haben, können sich die Menschen auch bei den Ärzten wieder anmelden.

12- bis 20-Jährige ab Juni vormerken

Ab 1. Juni können sich auch alle 12- bis 20-jährigen Salzburgerinnen und Salzburg zur Impfung vormerken lassen, das sind rund 44.000 Kinder und Jugendliche. Diese sollen dann im Lauf der Sommerferien geimpft werden. Die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen ist aktuell auch jene mit der höchsten Zahl an Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesstatistik derzeit bei rund 75. Sollte es Bedarf geben, werde man im Herbst auch über Impfaktionen in den Schulen nachdenken, sagte Stöckl. "Ziel ist es aber, dass wir schon mit geimpften Schülerinnen und Schülern in den Herbst starten."