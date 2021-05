Österreichs Tennis ist am Sand

Ausgerechnet vor den French Open in Paris ist es still geworden um die heimischen Asse. Dominic Thiem gibt 2021 Rätsel auf – und auch dahinter herrscht Leerlauf.

Paris/Wien. Was haben Dominic Thiem und das ÖFB-Team gemein? Beide starten mit gedämpftem Selbstvertrauen und geringen Erwartungen in ihr jeweiliges Jahreshighlight. Während Österreichs Fußballer bis zum EM-Auftaktspiel am 11. Juni gegen Nordmazedonien noch mehr Zeit zum Form- und Stimmungsaufbau bleibt, erfolgt der erste Aufschlag Thiems bei den French Open in Paris bereits in wenigen Tagen (Start des Hauptbewerbs am Sonntag). Allerdings ist die Saison des 27-Jährigen bislang eine ohne große Glanzlichter.