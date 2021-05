(c) Marin Goleminov

Headhunter, Executive Searcher, Personalberater – aus der Branche hört man derzeit allerlei Durchwachsenes. Dabei fällt gar nicht auf, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden.

Sie sind so stolz auf ihre Diskretion – und stehen gerade selbst im Scheinwerferlicht. Ein paar heikle politische Besetzungen liefen weder so glatt noch so verschwiegen, wie es sich die damit beauftragten Dienstleister gewünscht hätten.