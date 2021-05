Corona-Show: Keszler will „Herzen und Geldbörsen öffnen“

Organisator Gery Keszler über die Symbolik des Stephansdoms, seinen Ausflug auf dessen Südturm und die Entstehungsgeschichte seiner Corona-Spenden-Show.

Letztlich blieb nicht viel Zeit dazwischen. Im Dezember 2019 hatte Gery Keszler nach dem offiziellen Ende des Life Ball dessen Büro in der Werdertorgasse im 1. Bezirk geräumt. Kurz zuvor hatte der Verein Life Plus noch ein letztes, großes Statement in seinem Kampf gegen HIV gesetzt: Mit einer Langen Nacht der Solidarität zum Welt-Aids-Tag, die in ein denkwürdiges Konzert mit Kardinal Schönborn im nächtlichen Stephansdom mündete.