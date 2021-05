Eine Landkarte des Islam in Österreich

623 muslimische Einrichtungen auf einer Karte – die Dokustelle Politischer Islam will vor allem schwarze Schafe identifizieren.

Wien. Eine Landkarte, auf der 623 muslimische Einrichtungen in Österreich verzeichnet sind. Dieses Forschungsprojekt der Uni Wien stellte die Dokumentationsstelle Politischer Islam am Donnerstag vor. Eine umfangreiche Analyse soll es sein, meint die Integrationsministerin, um die muslimische Vielfalt in Österreich zu zeigen. Aber, so Susanne Raab, es gehe auch darum, die Ideologie zu zeigen, die in manchen Dachverbänden verbreitet werde.