Öffnungsgipfel: Sperrstunde um Mitternacht, fallende (FFP2-)Masken

Bund, Länder und Experten verhandeln am Freitagvormittag, doch vorab ist schon fix: Die Sperrstunde wird verlängert und die FFP2-Masken (teilweise) fallen gelassen.

Einmal mehr steht heute jener Gesprächsreigen an, der wie so oft in den vergangenen Monaten über strengere bzw. lockerere Corona-Maßnahmen entscheiden wird. Um 9 Uhr trifft sich die Regierungsspitze mit den Landeshauptleuten und dem Gemeindebund. Von Regierungsseite sind Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (beide Grüne) und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) dabei. Auch drei Experten werden den Verhandlungen beiwohnen. Zu Mittag sollen die Details in einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. „Die Presse“ hat vorab einige Details.