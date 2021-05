Stars der Fußball-EM wärmen sich in Tirol auf

Deutschland bezieht am Freitag Quartier in Seefeld, zehn Tage später übernimmt dann der ÖFB das Hotel als EM-Basis. Russlands Teamchef Tschertschessow schwört auf das Stubaital, Dänemark wärmt sich in Stans auf.

Seefeld. Der Wirbel um Ischgl und Corona-Partys ist vergessen. Tirol ist dieser Tage wieder der Nabel der Fußballwelt. Klubs und diverse Nationalteams schwören seit Jahren vor Saisonstarts oder Turnieren auf Berge, Höhenluft und Abgeschiedenheit. Das Seefelder Plateau gilt auch als einer der Lieblingsorte von DFB-Trainer Joachim Löw. Er kennt es aus seiner Zeit als Innsbruck-Coach, deshalb versammelt der 61-Jährige das Team samt den Rückkehrern Thomas Müller und Mats Hummels zum EM-Countdown (Auftakt 11. Juni) auch im Hotel Nidum.

Auf 1200 Meter Seehöhe werden die Deutschen hier zehn Tage lang an EM-Form und Auftritt feilen, am Mittwoch steht ein Test gegen Dänemark (residiert in Stans) auf dem Tivoli auf dem Programm.

Ein erneutes Vorrunden-Aus wie bei der WM 2018 soll bei Löws Abschiedsshow unbedingt vermieden werden, allerdings ist die Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal und Ungarn eher „knackig“. Der von ihm begonnene Umbruch wurde ob diverser Flops „vorerst ausgesetzt“, den muss dann Hansi Flick nach der EM neu umsetzen.

Zaungäste unerwünscht

In Seefeld ist alles für die Fußballer angerichtet. Nach dem Lockdown wäre es „wie ein Ritterschlag für uns“, sagt Elias Walser, Geschäftsführer der Olympiaregion. Eingefädelt wurden Camps und Spiele von Hannes Empl (SLFC-Agentur).

Mit zwei Bussen läuft der Transfer der Deutschen zu den keine drei Kilometer entfernten Trainingsplätzen unterhalb der Skisprungschanzen ab. Zu sehen gibt es für Zaungäste trotzdem nichts. Rundherum ist ein Sichtschutzzaun mit den Konterfeis von Müller, Hummels und Co. aufgestellt worden. Sogar der nahe Wanderweg ins Mösertal wurde für Urlauber gesperrt.

Ziehen die Deutschen aus, übernimmt Österreichs Fußballbund am 7. Juni dieses Quartier als „Basecamp“. Es ist der Wunsch von Franco Foda, von Seefeld aus zu den Spielen nach Bukarest und Amsterdam zu fliegen.

Tiroler Wurzeln der „Sbornaja“

Seit fünf Tagen weilt die „Sbornaja“ mit Teamchef Stanislaw Tschertschessow in Neustift im Stubaital. Der ehemalige Wacker-Torhüter liebt Tirol, nach 2017 und 2018 verpasst „Stani“ den Seinen hier zehn Tage lang den letzten Schliff im Jagdhof.

Tschertschessow, von Präsident Wladimir Putin mit dem Verdienstorden geehrt und seit Kurzem mit Sputnik V geimpft, ist guter Dinge. Bei der EM warten Dänemark, Belgien und Finnland, davor noch zwei Tests in Polen und Bulgarien. Zwei Heimspiele in St. Petersburg sind freilich ein Vorteil, „aber es sind lauter starke Gruppengegner“. Minimalziel ist das Achtelfinale, alles Weitere müsse er im Stubaital, „in Ruhe“ mit den Spielern besprechen. (fin)