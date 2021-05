Voest-Mitarbeiter sollen nach Coronaimpfung zum HIV-Test

In einem Voest-Werk in der Steiermark soll eine Ärztin mehrfach dieselben Spritzen verwendet haben, um die Mitarbeiter gegen das Coronavirus zu impfen.

In den Hallen der Voest-Alpine werden derzeit Betriebsimpfungen abgehalten. Rund die Hälfte der 50.000 Mitarbeiter sollen so gegen das Coronavirus immunisiert werden. Allerdings: Wie der „Kurier“ berichtet, wurden in einem Werk in Mürzzuschlag Spritzen mehrfach verwendet, weswegen die Mitarbeiter nun kontaktiert und zum HIV- und Hepatitis-Test geschickt werden.

Konkret sollen an einem Tag zwei unterschiedliche Ärzte im Einsatz gewesen und es dabei zu Verwechslungen gekommen sein, sodass Spritzen mehrfach für verschiedene Patienten eingesetzt wurden. Welche Folgen der Zwischenfall haben wird, lässt sich noch nicht abschätzen, da eine HIV-Infektion oft erst nach Wochen nachweisbar ist.

Ärztin freigestellt, Untersuchung eingeleitet

Das Arbeitsmedizinische Zentrum (AMZ) der VAMED Management und Service GmbH in Kapfenberg, das die Abwicklung der Impfung der Mitarbeiter übernommen hat, bestätigte bisher nur "Hygieneprobleme" bei 60 Mitarbeitern. „Es wurden mögliche Mängel bei der Impfung mehrerer Personen festgestellt. Die genaue Überprüfung hat ergeben, dass die ausführende Ärztin Impfmaterialien zum Teil falsch angewendet haben könnte", wird der Vamed-Sprecher Ludwig Bichler im Bericht zitiert.

Die Ärztin wurde laut „Kurier" mittlerweile vom Dienst freigestellt.



(Red.)