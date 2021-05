(c) REUTERS (STR)

Es geht um die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts.

Nach jahrelangen Verhandlungen erkennt Deutschland die Gräueltaten in der Kolonialzeit im heutigen Namibia zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Völkermord an. "Im Lichte der historischen und moralischen Verantwortung Deutschlands werden wir Namibia und die Nachkommen der Opfer um Vergebung bitten", teilte Außenminister Heiko Maas am Freitag mit. Nach über fünf Jahren sei es gelungen, eine Einigung über eine Aussöhnung zu finden.

Dazu gehöre, so Maas, dass die Ereignisse der deutschen Kolonialzeit im heutigen Namibia und insbesondere die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama in der Zeit von 1904 bis 1908 ohne Schonung und Beschönigung als Völkermord benannt würden.

Deutschland gibt 1,1 Milliarden Euro

Als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids wolle Deutschland Namibia und die Nachkommen der Opfer mit einem Programm in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zum Wiederaufbau und zur Entwicklung unterstützen.

Das Geld soll namibischen Angaben zufolge in Infrastruktur-,

Gesundheits- und Ausbildungsprogramme fließen. Deutsche Truppen

hatten zwischen 1904 und 1908 in der damaligen Kolonie

Deutsch-Südwestafrika Gräueltaten an den Völkern der Herero und

Nama verübt. Zehntausende starben.

