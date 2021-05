Ein Klick durch die Glaskugel

Drucken

Hauptbild • Eine Glaskugel in der Altstadt von Breslau – inklusive rotem Bokeh. • (c) Stefan Lenz

Kleine Kugel, weitreichende Wirkung: Noch vor wenigen Jahren wurde der Lensball belächelt – heute werden ihm Bücher, Videos und Hashtags gewidmet. Von Laien und Profis.

Der Blick in eine Kristallkugel, heißt es, verrät, was die Zukunft bereithält. Wie zutreffend die Weissagungen sind, bleibt jedoch im Auge des Betrachters. Weit eindeutiger dagegen ist, was sich bei der Fotografie durch einen Lensball zeigt: eine gespiegelte Realität. Zudem als gesichert gilt: Seit Beginn der Pandemie erlebt die Glaskugelfotografie einen Aufschwung. Pessimisten unken, das liege daran, dass Virus wie Kugel die Welt auf den Kopf stellen. Optimisten erkennen indes in beiden neue Perspektiven.