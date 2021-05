Wiener Polizisten blieben nach antisemitischem Übergriff untätig

Eine Studentin liest ein Sachbuch über Juden und wird daraufhin von drei Männern in der U-Bahn attackiert. Beamte, bei denen sie danach Hilfe suchte, halfen ihr nicht.

Ein Vorfall in der Wiener U-Bahn sorgt für Kritik an der Wiener Polizei: So sei eine junge Studentin Opfer eines antisemitischen Angriffs in der U-Bahn geworden. Als sie danach Hilfe bei der Polizei suchte, wurde sie abgewiesen, berichtet das „Ö1-Morgenjournal“.

Die 19-jährige Kärntnerin, die seit kurzem in Wien Judaistik studiert, habe vergangenen Woche in der Wiener U-Bahnlinie U3 das Buch „The Jews in the Modern World“ gelesen, als sie plötzlich von drei Männern attackiert worden sei, berichtet sie in der Radiosendung. Sie wurde an den Haaren gezogen und als „Judenschlampe“ und „Kindsmörderin“ beschimpft.

„Ich habe mich befreien können, bei der Station Stephansplatz bin ich rausgestürmt“. Auf der Kärntner Straße sprach sie dann zwei Polizisten an und schilderte den Vorfall. Die Polizisten hätten sie daraufhin gefragt, warum sie in einer derartigen Konfliktsituation ein solches Buch lesen müsse und ob ihr nicht klar sei, dass das provozieren müsse.

Einer der Beamten wollte zudem wissen, ob sie eine Jüdin sei. Als die Kärntnerin das verneint, meinte dieser, dass man dann nicht von Antisemitismus sprechen könne - und dass sie auf einer Polizeiwache dasselbe hören werde. Zudem sei es sehr schwer den Täter ausfindig zu machen, so die Beamten. „Sie haben mir gesagt, ich soll es einfach vergessen.“

Einige Tage später fragt die Studentin selbst bei den Wiener Linien an, ob es Videomaterial von dem Vorfall gibt. Doch das ist mittlerweile bereits gelöscht - denn es wird, wenn es die Polizei nicht anfordert, nur 72 Stunden gespeichert.

Polizei plant Sensibilisierungs-Kurse

Als „ungeheuerlich“ und „ohne Wenn und Aber“ antisemitisch, bezeichnet der Bildungsexperte Daniel Landau im ORF-Radio den Übergriff, der derzeit im Auftrag des Innenministeriums ein Ausbildungsmodul zur Antisemitismus-Sensibilisierung bei der Polizei ausarbeitet. Der Vorfall zeige, wie groß der Bedarf an einer solchen Sensibilisierung sei, so Landau.

Im Innenministerium und in der Landespolizeidirektion Wien nehme man derartige Beschwerden sehr ernst, heißt es dort. Der Vorfall werde untersucht. Grundsätzlich stelle sich die Polizei klar gegen jegliche Form von Antisemitismus.

(red.)