Kinderbuch-Tipp: Starke Formen am und im Meer

Wellen und Wale, Quallen und Korallen eindrucksvoll in Szene gesetzt: "Die Welt der Meere" kombiniert großartige Bilder mit informativen Texten.

Der Sommer rückt näher, und mit ihm das Meer. Jedes Jahr regt es zahlreiche Illustratoren zu neuen Sachbüchern an, sie fluten quasi die Buchhandlungen. Das wohl Schönste in diesem Jahr kommt vom Hamburger Illustrator Dieter Braun, der in "Die Welt der Meere" beeindruckende Doppelseiten mit seinen grafisch-reduzierten und dennoch sehr lebendigen Bildern füllt.

Da geht es um Wellen und Wale, Quallen und Korallen, monströse oder beinahe extraterrestrisch anmutende Haie (man betrachte den Engelhai oder den Epaulettenhai). Es wird Wissenswertes über Seedrachen erzählt (man nennt sie auch Fetzenfische und der Kleine ist größer als der Große), über Leuchttürme und Meeressaurier. Die Texte rücken nur gestalterisch in den Hintergrund, inhaltlich haben sie viel zu bieten - ein sehr gelungenes Gesamtwerk.

Dieter Braun: Die Welt der Meere. 96 Seiten, geb., € 20,60 Alter: Ab 8 Jahren. (Knesebeck Verlag)